Imola. In questo periodo di emergenza Coronavirus, che impone la chiusura al pubblico delle sedi espositive, i Musei civici di Imola continuano il loro lavoro di promozione dell’arte e della cultura del proprio territorio, aderendo alle campagne nazionali #museichiusimuseiaperti, #laculturanonsiferma e #iorestoacasa con due iniziative, MuseoReplay e Giocamuseo a domicilio.

In attesa di tornare ad accogliere il pubblico nelle sedi, attraverso le tecnologie digitali e il lavoro degli operatori i Musei civici vogliano portare nelle case le opere d’arte, le storie, le curiosità e i personaggi del Museo di San Domenico, di Palazzo Tozzoni e della Rocca Sforzesca. Farlo sarà semplice: basterà collegarsi al sito, al canale YouTube e ai canali social dei Musei civici di Imola.

MuseoReplay – Si tratta della raccolta di video delle tante attività ed iniziative che negli anni si sono svolte nei Musei civici di Imola, rivolti a tutti, cittadini imolesi e turisti virtuali. E’ un modo per “stare vicino da lontano”, rivedendo le tante occasioni nelle quali il pubblico è stato fisicamente presente nelle sedi museali ed espositive. Se qualcosa è sfuggito, è questo il momento di recuperarlo, semplicemente collegandosi al canale YouTube dei Musei Civici di Imola, dove sono disponibili i video girati. Dal mese di aprile sul sito www.museiciviciimola.it sarà disponibile un elenco dei video consigliati con i relativi i link, mentre sui canali social si potranno trovare tante curiosità e approfondimenti alle iniziative organizzate dai musei civici.

Giocamuseo a domicilio – L’iniziativa vuole essere un’occasione di svago per tutti i bambini e i loro genitori. Attraverso alcuni video pubblicati sul canale YouTube e sui social dei Musei civici, verrà data continuità alle proposte educative di Giocamuseo, il già consolidato calendario di appuntamenti pensati per avvicinare i bimbi all’arte, alla storia, alla cultura del proprio territorio in maniera divertente e giocosa. Nel mese di aprile saranno due gli appuntamenti per imparare e divertirsi insieme: domenica 5 aprile con Amuleti portafortuna dall’antico Egitto e domenica 19 aprile con Di volto in volto: dalla tela allo specchio e viceversa.

Informazioni: Musei civici di Imola (Via Sacchi 4 – 0542 602670): musei@comune.imola.bo.it – www.museiciviciimola.it – Facebook, Instagram, Twitter, YouTube.