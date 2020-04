Imola. Due alberi abbattuti nello stesso giardino, proprio mentre sta fiorendo una bella primavera. La comunicazione arriva da Area Blu che il 2 aprile, in uno stringato comunicato, scirve che “sono stati eseguiti i lavori di abbattimento di un cedro danneggiato da carie all’interno del giardino Rambaldi nel centro storico. L’intervento rientra tra quelli programmati dall’Unità Manutenzione Verde di Area Blu per il 2020 dopo che, nel febbraio scorso, era stata ricevuta l’autorizzazione a procedere dalla Soprintendenza. A causa dell’emergenza sanitaria in corso, originata dal Coronavirus, Area Blu si è però vista costretta a posticipare l’intervento il quale, trattandosi di intervento manutentivo all’interno di un parco storico con evidenti risvolti connessi alla sicurezza, è stato comunque realizzato nonostante le restrizioni dei vari decreti in vigore”.

“Unitamente al cedro è stato poi eseguito l’abbattimento di un leccio vicino – conclude Area Blu -, anch’esso danneggiato da carie che nel tempo, a seguito di ripetuti interventi di potatura e asporto di parti di pianta deteriorata, avevano compromesso seriamente la salute della stessa”.