Sono diverse le figure professionali ricercate da varie agenzie, in particolare operatori socio sanitari per l’Ospedale Bellaria. Questo il link all’annuncio. Il contratto sarà della durata iniziale di 1 mese. Le figure scelte saranno inserite in turno operando in reparti di intensiva, semi – intensiva e malattie infettive.

Un’altra figura ricercata in questi giorni è quella di autista consegnatario. A questo indirizzo è possibile consultare uno dei tanti annunci pubblicati in queste ultime ore.

Inoltre, Coop Reno sta ricercando addetti alla vendita per i negozi di Bologna. L’annuncio prevede il diploma di maturità, un anno di esperienza nel medesimo settore, attitudine al rapporto con il pubblico

massima serietà e l’utilizzo del pc.

A Ozzano-Emilia, ricercata la figura di magazziniere carrellista in possesso di patentino del muletto.

Non è necessario il Diploma di Scuola Media Superiore e l’esperienza richiesta è di almeno due anni.

(Aris Alpi)