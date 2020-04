Ma ce ne siamo accorti che viviamo online da molto tempo? il Covid 19 ha accentuato sensibilmente la nostra dipendenza dalla rete, dall’economia dell’on demand, e ora che siamo in quarantena ci rendiamo conto che qualcosa potrebbe cambiare, magari è già cambiato per sempre.

Hai bisogno di fare la spesa? Basta utilizzare l’app sul tuo smartphone. Hai bisogno di medicine? Basta un messaggio su whatsapp. Necessiti di nuovi vestiti? Ci sono numerose piattaforme di e-commerce a tua disposizione. Ecco, in maniera molto sintetica, che cos’è quella che Lauren Smiley ha definito “shut-in economy”, cioè l’economia legata all’isolamento obbligatorio per via della epidemia mondiale di covid 19.

A pensarci bene è qualcosa che parte da lontano, da quando questi servizi e queste piattaforme sono entrati nelle nostre vite, assieme a smartphone e tablet. Il poter comprare qualsiasi cosa, in qualunque modo, posto e momento, ha reso psicologicamente superfluo immaginare ogni nostro spostamento casa-negozio, per non parlare dei posti più affollati come i centri commerciali.

Le pubblicità in televisione, sul web e in radio, già battono molto sul tasto della “shut-in economy”, invitandoci a compare rigorosamente on demand prodotti di qualsiasi tipo. L’epidemia ci ha portato nelle nostre case, ancora più film e serie tv (da Netflix ad Amazon, da Google a Disney), programmi televisivi di varia natura, interi set da palestra, cibo in grandi quantità, vestiti, medicine, mentre per scambiare due parole con amici e parenti c’è whatsapp, facebook. Insomma, forse non ce ne siamo accorti, ma stiamo vivendo completamente online.