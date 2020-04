“In questa fase di difficoltà per tutta la popolazione, per la grave emergenza dovuta alla diffusione del Coronavirus, desidero esprimere il più profondo cordoglio per le persone decedute, unendomi al dolore delle loro famiglie e rivolgere un pensiero di vicinanza e solidarietà ai malati ed ai loro cari. Profonda gratitudine va a quanti, a partire dai medici e dal personale sanitario tutto sono in prima linea, con grande spirito di sacrificio e di altruismo, nel combattere questa terribile battaglia; alla Protezione civile, alle Forze dell’ordine nazionali e locali, alle tante associazio ni di volontariato ed a tutti coloro che a vario titolo sono impegnate nel dare supporto alla popolazione e garantire il rispetto delle disposizioni poste ad arginare l’emergenza.

Diamo, oltre le parole, un segnale concreto di gratitudine verso i medici ed il personale del servizio sanitario nazionale riconoscendo lo status di ‘vittima del dovere’ a coloro che hanno perso la vita in conseguenza di infezione da Coronavirus contratta nel prestare la loro opera a favore degli ammalati. Faccio appello a ciascun imolese affinché continui, con quel senso di responsabilità fin qui dimostrato, a rispettare le disposizioni in vigore fino al 13 aprile, per contrastare la diffusione del Coronavirus, testimoniando in prima persona quel senso civico e di coesione sociale che è patrimonio della storia della comunità imolese”.