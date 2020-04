Imola. Il Comune proroga fino al 13 aprile l’ordinanza, in scadenza il 3 aprile, che dispone su tutto il proprio territorio l’esenzione del pagamento per la sosta, negli stalli destinati alla sosta a pagamento, sia su strada sia nei parcheggi a sbarre e la sosta senza limitazione temporale per quanto riguarda i posti auto a disco orario (compresi gli stalli destinati al carico e scarico delle merci).

Allo stesso modo, il Comune proroga fino al 13 aprile l’ordinanza, in scadenza il 3 aprile, che sospende tutte le tipologie di giochi leciti che prevedono vincite in denaro (a titolo esemplificativo e non esaustivo: new slot, gratta e vinci, 10 e lotto), nelle tabaccherie ed edicole e più in generale in tutte le attività commerciali che sono autorizzate a rimanere aperte ai sensi del DPCM 11.03.2020 e successivi. Il corpo di Polizia Locale di Imola e tutte le Forze di Polizia sono incaricati della sorveglianza ed applicazione del provvedimento.