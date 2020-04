Il Festival regionale “Crossroads” all’indomani dei più recenti provvedimenti governativi, subisce una ulteriore battuta d’arresto.

Tutti i concerti in programma fino all’11 aprile sono annullati. Un danno ingente per il Festival emiliano romagnolo che deve attenersi alla chiusura di tutte le manifestazioni di spettacolo in luoghi pubblici fino al 13 aprile .

I concerti annullati comprendono anche i due appuntamenti previsti a Imola. Di seguito le date sospese.

Sabato 4 aprile

Ferrara, Jazz Club Torrione San Giovanni

ARUÁN ORTIZ TRIO

Domenica 5 aprile

Carpi (MO), Centro Sociale Bruno Losi

GUIDO DI LEONE TRIO feat. JIM ROTONDI

Giovedì 9 aprile

Modena, La Tenda

KASSA OVERALL

Venerdì 10 aprile

Imola (BO), Emilia 31 Music Pub

Presentazione del libro

“Io sono Michel Petrucciani” di Vanni Masala e Marilena Pasini (Edizioni Curci, 2019)

Venerdì 10 aprile

Imola (BO), Teatro Ebe Stignani

“UOMINI IN FRAC”

Omaggio a Domenico Modugno

Servillo, Bosso, Girotto, Marcotulli, Di Castri, Barbieri

Sabato 11 aprile

Piangipane (RA), Teatro Socjale

SERVILLO / GIROTTO / MANGALAVITE