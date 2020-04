Imola. Un alert, sotto forma di telefonata, sta giungendo in queste ore a tutti i cittadini del circondario imolese con informazioni molto utili per chi presenta sintomi suggestivi di infezione da Covid 19. In questo caso è necessario chiamare tempestivamente il proprio medico di famiglia, che allerterà le équipe territoriali di continuità assistenziale dell’Azienda Usl (Usca) per una visita medica a domicilio e l’eventuale somministrazione di una terapia farmacologica, tanto più efficace quanto più avviata ad inizio dei sintomi.

Pertanto, i cittadini che presentano sintomi come febbre a più di 38, tosse, grande stanchezza, alterazioni del gusto e dell’olfatto, devono contattare al telefono il proprio medico di Medicina generale, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20 o la Guardia medica nelle ore notturne, il sabato e la domenica al Numero verde 800040050.

Il medico di famiglia valuterà telefonicamente il paziente e definirà se attivare l’Usca. L’équipe territoriale procederà alla visita domiciliare, effettuerà un tampone, e se il cittadino acconsente fornirà un kit con i farmaci. Dopo 48/72 ore il cittadino sarà visitato presso l’ospedale di Imola da un medico infettivologo per valutare il proseguo della terapia.

Va precisato che la terapia viene somministrata esclusivamente:

– Da medici ed infermieri dell’Ausl di Imola, previa visita, eventuali prove diagnostiche e consenso del paziente;

– Solo su adulti sintomatici (febbre a più di 38 associata a tosse, grande stanchezza, alterazioni del gusto e dell’olfatto …);

– Solo se il cittadino ha chiamato il proprio medico di famiglia e questi ritiene di attivare le Unità di continuità assistenziale oppure se è in isolamento domiciliare su indicazione dell’Ausl di Imola;

– In modalità del tutto gratuita.

La terapia non si trova in farmacia e nessuno può presentarsi al domicilio delle persone richiedendo una qualsiasi forma di pagamento per fornirla.