Non vi possono essere dubbi affermando come il momento attuale riesca ad evidenziare tutta la fragilità, le manchevolezze e le carenze del sistema Italia. Occorre rammentare, ma si sa che i numeri sono impietosi, che la finanziaria di fine 2019 era stata siglata con un vistoso dato in passivo, ancora una volta accantonato in un debito dalle proporzioni preoccupanti mitigando la posizione con una serie di promesse tutte rivolte a tacitare, ancora una volta, i partner europei coinvolti, al pari di noi, nella difesa di quella moneta unica che, da tempo, difende le nostre potenzialità e ci consente un commercio estero, entrate e uscite, decisamente protetto.

Ed ecco, inatteso, l’inciampo: un contagio virale difficile da contenere, da curare e, al momento ancora parzialmente sconosciuto. Le persone colpite si contano a migliaia ed altrettanto numerosi i decessi. Unico rimedio al momento conosciuto risulta essere quello di evitare il contagio mantenendo opportuna distanza gli uni dagli altri. Nulla di più grave poteva accadere: una società che ha fatto della comunicazione e dello stretto contatto gli uni dagli altri non poteva essere colpita altrettanto seriamente.

La serrata degli esercizi commerciali, vero tessuto urbano di scambio moneta/prodotto, ha iniziato ad incrinare pesantemente il sistema economico, seguita dopo poco tempo dallo stop ad alcuni sistemi produttivi giudicati non indispensabili.

Quest’ultima definizione non è corretta: occorre precisare che si tratta di attività non indispensabili per il contenimento ed il contrasto alla diffusione e alla cura della pandemia, ma è difficile asserire che all’interno del nostro sistema industriale, manifatturiero e commerciale possa esservi qualcosa di non indispensabile.

La concatenazione del tutto è talmente serrata da non consentire né spazi vuoti né incertezze: tutto deve girare in sincrono per consentire il corretto avanzare dell’insieme.

Se poi a tutto ciò si assomma la fragilità e la presenza di incertezze, lacune e carenze oramai endemiche, il quadro della situazione appare di non facile soluzione. Quando non si riesce a creare ricchezza in modo “convenzionale”, si ricorre alla ricerca di quella già prodotta individuando prestito di liquidità o, ed è quello che sta accadendo in questi giorni, si ricorre alla disponibilità e alla “comprensione” dei partner i quali, come da mercato, possono asserire o negarsi.

Tra qualche giorno conosceremo l’esito del nostro batter cassa, unitamente ad altri paesi Europei. Due aspetti da prendere in seria considerazione: il primo vede le difficoltà intrinseche di una Gran Bretagna fresca assente dal mercato Europeo, che l’esclude dal contesto di copertura della Bce (positiva o negativa che possa essere), costretta a fornire, in caso di richiesta di finanziamenti, unicamente garanzie in proprio e il secondo aspetto, apparso sulle righe di importanti quotidiani economici europei e mondiali, vede l’interrogazione da parte di due famosi economisti circa la scelta che presto occorrerà fare tra corrispondere regolarmente gli interessi dovuti ai possessori dei titoli di debito sovrano o provvedere a finanziare le oramai vuote casse della sanità. Tradotto in un termine finanziario, i due studiosi di teoria economica/finanziaria lasciano intravvedere un primo passo verso la ristrutturazione del debito pubblico degli stati in carenza di liquidità.

L’altro aspetto ricorrente nei casi di difficoltà, sta nella ricerca del capace risolutore e, ancora una volta, il nostro sistema politico, in assenza di esclusioni, posiziona in primissima fila la propria incapacità nel riuscire a individuare e proporre, al proprio interno, le capacità personali in grado di fronteggiare situazioni gravi o difficili. Come non bastasse, la rivalità all’interno dei vari schieramenti politici è di tale intensità che anche vi fosse qualcuno in grado di fare fronte con la propria capacità all’impellente difficoltà, sarebbe destinato a ricevere i “veto” dalla parte concorrente.

Così, come successo in altri momenti di difficoltà (vedi la fine del secolo scorso), si fa strada la scelta di un tecnico, di una persona che per la propria capacità, conoscenza del prodotto e ampia stima guadagnata nel tempo e con il proprio lavoro si trova a possedere tutti i requisiti richiesti.

La persona di Mario Draghi corrisponde esattamente a tale immagine e sorpassa ampiamente il tutto in fatto di competenza, serietà, riconosciuto e declamato apprezzamento. Il valore dell’uomo, come detto poc’anzi, conferma la debole struttura tecnica e politica del nostro sistema, capace di generare una moltitudine di “mezze figure” ma non in grado di individuare ed approntare un tecnico/politico di indiscusso valore: l’intervento dell'”esterno” potrà risolvere (ma sarà dura) il problema del momento, ma per evitare il ricadere nella melma del non risolto occorre ben altro.

(Mauro Magnani)