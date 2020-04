Imola. Il Comune dà il via libera al progetto per i lavori di messa in sicurezza del solaio del sottotetto della scuola primaria “Campanella”. L’ente di piazza Matteotti compie così un altro passo in avanti, nell’ottica di dare priorità agli interventi di messa in sicurezza di scuole e infrastrutture viarie.

Nei giorni scorsi, il Commissario Straordinario al Comune Nicola Izzo, ha approvato con i poteri della giunta, un’apposita delibera che dà il via libera al progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione energetica della Scuola Primaria Campanella (Istituto Comprensivo 3), per un importo presunto dei lavori di 79.562,92 euro ed un quadro economico complessivo di 130mila euro.

Nello specifico, il progetto, redatto da Area Blu, prevede di demolire il solaio inferiore del sottotetto (non praticabile), in quanto gravemente lesionato, come emerso a seguito di indagini per la valutazione della vulnerabilità sismica, prevedendone inoltre la sua contestuale sostituzione con un controsoffitto realizzato in opera.

“L’Amministrazione – si legge nella delibera – ha ritenuto utile l’approvazione in linea tecnica del progetto, per dare alla società in-house Area Blu la possibilità, se lo riterrà necessario per una migliore programmazione dell’intervento, di anticipare le procedure di affidamento dei lavori”. I lavori rientrano, infatti, fra quelli previsti nel 2020 dal piano delle opere pubbliche del Comune.