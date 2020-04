Sulle domande per i buoni spesa online sui siti dei Comuni per la popolazione in difficoltà, che in effetti nei primi giorni sembrano aver avuto qualche problema ora in parte risolto, è già scattata una polemica.

Secondo Mara Mucci di Azione “‘al momento non è possibile proseguire con la richiesta del procedimento. Ci scusiamo per il momentaneo disagio’. Questa è la risposta del form sul portale del Comune di Imola quando un cittadino tenta di avviare la procedura per la richiesta del buono spesa, essenziale per il sostegno di molti cittadini imolesi, che di punto in bianco si sono trovati senza reddito ed in difficoltà. Non è certo colpa del Commissario straordinario Nicola Izzo. Ci tengo a sottolinearlo. La digitalizzazione dei procedimenti e l’agenda digitale, sono un tema assai vecchio nella pubblica amministrazione, e ad Imola passi avanti ce ne sono stati pochi nel corso degli anni. Oggi, in costanza di urgenza da Coronavirus, i nodi vengono al pettine. Il risultato è che ci troviamo di fronte alla richiesta di un servizio essenziale a sportelli chiusi, le domande arrivano simultaneamente via web, e come accaduto con Inps, qualcosa può andare storto. Qui probabilmente non si tratterà di un eccessivo carico dei server, ma il nuovo servizio probabilmente non è stato testato a sufficienza, e comunque è stato messo online in tutta fretta. Anche a livello di circondario imolese non c’è da gioire. Borgo tossignano va avanti con procedure analogiche (ancora una volta un documento da compilare, col rischio di errori e domande incomplete) e lo stesso possiamo dire di Castel San Pietro Terme e Castel Guelfo”.

“Mi auguro – conclude la Mucci – che passata l’emergenza, venga fatto un serio lavoro a disposizione di tutto il circondario. Per risparmiare risorse, evitare duplicati, e centralizzare costi e problematiche. E soprattutto per dimostrare che i momenti di difficoltà servono a farci crescere come Paese, in questo caso dal punto di vista della digitalizzazione e della gestione dei servizi”.