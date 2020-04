Imola. Sono state sei l’8 aprile le sanzioni elevate dalla Polizia Locale ad altrettante persone che non hanno rispettato le disposizioni in materia di contrasto alla diffusione del Coronavirus. Un aumento, dopo che in alcuni giorni precedenti non si erano registrate violazioni, che preoccupa il Comune. Pertanto, oltre a continuare i controlli con la Polizia Locale, l’ente di piazza Matteotti lancia un forte appello al senso civico e di responsabilità di ciascuno, per continuare a rimanere a casa e rispettare le misure per contrastare la diffusione del Coronavirus.

Nel tardo pomeriggio in zona Benedetto Croce un automobilista è stato sanzionato perché lontano da casa senza giustificato motivo; un altro automobilista è stato sanzionato, nel pomeriggio, perché in auto si trovava in via Tiro a Segno, in giro senza giustificato motivo; sempre in via Tiro a Segno, nel pomeriggio, un altro automobilista è stato sanzionato perché proveniente da un altro Comune. Nel primo pomeriggio, inoltre, in zona via Andrea Costa, è stato fermata una persona in bicicletta, ben lontano da casa, che girava senza alcun giustificato motivo.

Per tutti i 4 casi sopra descritti, la Polizia Locale ha elevato la sanzione di 533 euro: sanzione base di 400 euro aumentata di un terzo perché il mancato rispetto delle misure è avvenuto mediante l’utilizzo di un veicolo. Va precisato che anche la bicicletta viene considerato un veicolo, quando si è in sella e non viene portata a mano.

Nel tardo pomeriggio, invece, una persona è stata sanzionata in via Kennedy, zona curva Tosa, mentre passeggiava ben lontano da casa; sempre nel tardo pomeriggio, un’altra persona è stata sorpresa nel piazzale Pertini, dietro la stazione ferroviaria, mentre faceva jogging lontano dalla propria abitazione. In questi ultimi 2 casi la Polizia Locale ha elevato la sanzione di 400 euro.

Ricordiamo che in tutti i casi, se pagata entro 30 giorni, la sanzione sarà ridotta del 30%. La Polizia Locale ha controllato anche 42 attività e esercizi commerciali, in questo caso senza rilevare alcuna violazione alle norme in vigore.

