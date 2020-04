Castel del Rio. La Lega, con il segretario Valle del Santerno Fabio Morotti, lancia l’allarme sulla situazione dell’ufficio Poste.

“Nei giorni scorsi abbiamo visto scene fuori dalle poste di Castel del Rio che non volevamo vedere – attacca Morotti -. Persone anziane, in fila e strette in un ‘budello’ di asfalto che, per lo più senza mascherine, faticavano a mantenere la distanza di sicurezza per prevenire il contagio da Coronavirus. Il caos è derivato dalla chiusura per tre giorni a settimana dell’unico ufficio postale del Comune. Dimezzando le giornate di apertura ha fatto collassare il sistema di consegna delle pensioni e dei pagamenti delle tasse in scadenza. Chiedo che il sindaco del paese degli Alidosi e gli organi dirigenti delle Poste si adoperino per rivedere l’organizzazione e ripensino alle aperture dell’ufficio postale in modo da creare meno disagi e pericoli per la salute pubblica. Riapriamolo 6 giorni a settimana e cambiamo le modalità dei pagamenti delle pensioni”.

“Dopo una verifica con Poste dove abbiamo notato che le attese sono nei momenti di punta di circa 15 minuti – spiega il primo cittadino Alberto Baldazzi – abbiamo chiesto come Amministrazione a Poste Italiane di fare tutto il possibile per implementare un servizio unico nel nostro paese che offre prestazioni fondamentali”.