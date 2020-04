Imola. E’ già la seconda volta che le giro di pochi giorni si leva la richiesta di aiuto: “Non ce la faccio più, ho fame e la dispensa è vuota”, stavolta da parte di una signora, ricevuta l’8 aprile all’ora di cena, dall’Operatore della Centrale Operativa del 112 della Compagnia Carabinieri.

Sono stati i carabinieri ad andare in soccorso della donna che vive in una casa popolare con un’amica. La convivenza forzata e la paura di restare senza cibo avevano innescato una lite domestica, le cui urla avevano richiamato l’attenzione di altri cittadini residenti in zona. Dopo aver preso atto della situazione, i militari hanno tranquillizzato le due donne e sono andati a prenderle tre pizze margherite da asporto, gentilmente concesse da un pizzaiolo di zona che, informato della situazione, ha deciso di aiutare le due signore.

Ogni volta che accadono situazioni simili, i carabinieri informano subito i servizi sociali, per garantire un’assistenza continua alle persone in difficoltà che hanno chiesto aiuto.

Nell’occasione si ricorda che il numero unico di emergenza 112 è gratuito e a disposizione della cittadinanza a qualsiasi ora del giorno e della notte per raccogliere richieste di aiuto.