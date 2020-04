Roma. Pubblicati i due decreti annunciati in videoconferenza dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella serata del 6 aprile.

Si tratta del Decreto Scuola 8 aprile 2020 contenente tutte le misure riguardanti la gestione del corrente anno scolastico con le due ipotesi: rientro il 18 maggio oppure classi vuote fino alla fine dell’anno scolastico.

Leggi il decreto >>>> Decreto scuola 8 aprile 2020

Il secondo, sempre datato 8 aprile 2020, riguarda tutte le misure per le imprese, in particolare quelle per far fronte a problemi di liquidità causati dallo stop di tutte le attività produttive non essenziali.

Leggi il decreto >>>> Decreto Legge Imprese 8 aprile 2020