Imola. Con un gesto importante di solidarietà Assicoop Bologna Metropolitana ha deciso di donare 15mila euro all’Ausl di Imola da destinarsi al progetto Emergenza Coronavirus.

“Con questo nostro contributo – commentano da Assicoop Bologna Metropolitana – vorremmo mostrare la nostra solidarietà a favore dell’intera comunità e il nostro sostegno al lavoro che svolge tutto il personale dell’Azienda Sanitaria, con dedizione e coraggio, contro il Covid-19. Siamo con voi, per quanto ci è possibile. Grazie da tutte le persone di Assicoop Bologna Metropolitana”.

“Un profondo ringraziamento per questa importante donazione – commenta la Direzione Generale dell’Ausl di Imola –. Il supporto che stiamo ricevendo in queste settimane dimostra quanto sia unito il territorio del Circondario, territorio che si è sempre distinto per un profondo senso di appartenenza e solidarietà”.