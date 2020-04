Imola. L’11 aprile mattina comincerà la consegna, coordinata dal Servizio di Protezione civile del Comune, delle circa 31mila mascherine chirurgiche che la Regione Emilia ha destinato alla città.

Posta all’interno di una busta di plastica chiusa, sarà distribuita una mascherina per famiglia, che verrà collocata dentro la buchetta postale. Ad accompagnare la mascherina ci sarà un foglio con le indicazioni sul suo utilizzo, redatte dalla Regione Emilia Romagna, insieme ad Anci e Upi regionali.

Agli operatori del Servizio di Protezione civile del Comune, che da ieri si sono attivati per predisporre ogni singola busta con all’interno una mascherina (ricordiamo che le mascherine sono state consegnate al Comune in pacchi da 50 pezzi), si sono affiancati in questo compito anche i volontari dell’Associazione CB Imolese e della Croce Rossa Italiana – Comitato di Imola.

A partire dall’11 mattina, la distribuzione di alcune migliaia di mascherine comincerà nel centro storico, dalla via Appia verso est (direzione porta Faenza), dove sarà attiva l’Agesci Scout Zona di Imola, ed in una parte della zona industriale ed a San Prospero, dove interverranno i volontari dell’Associazione CB Imolese.

La distribuzione proseguirà dopo Pasqua, coinvolgendo anche altre associazioni di volontariato che si sono rese disponibili, con l’obiettivo di riuscire a consegnarle a tutte le famiglie nell’arco della prossima settimana.

I cittadini che sono già provvisti di mascherine, volendo, possono rinunciare a riceverla. Basterà che segnalino tale indicazione nella buchetta. Il Servizio di Protezione civile del Comune conserverà la mascherine non consegnate, per metterle a disposizione dei cittadini mano a mano che al Comune verranno segnalate particolari esigenze.