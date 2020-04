Imola. Intensa attività di controllo da parte della Polizia Locale, sia sabato 11 aprile sia domenica di Pasqua, 12 aprile, per verificare il rispetto delle disposizioni in materia di contrasto alla diffusione del Coronavirus. In totale, fra sabato e domenica, giornata in cui il servizio di controllo è stato potenziato con un equipaggio in più sia al mattino che al pomeriggio, la Polizia Locale ha controllato 146 persone, elevando 11 sanzioni e 31 attività e esercizi commerciali, in questo caso senza rilevare alcuna violazione alle norme in vigore.

Sabato 11 aprile – Nello specifico, sabato 11 aprile sono state controllate 60 persone, elevando 3 sanzioni e 30 attività e esercizi commerciali, in questo caso senza rilevare alcuna violazione alle norme in vigore.

Per quanto riguarda le sanzioni, 2 sono state elevate a due anziani che sono stati sorpresi, nel tardo pomeriggio, all’interno degli Orti anziani di via Graziadei. Ad entrambi è stata elevata la sanzione di 400 euro (in base all’

Per quanto riguarda le sanzioni, a 2 persone è stata elevata di importo pari a 533 euro ciascuna (sanzione base di 400 euro aumentata di un terzo perché il mancato rispetto delle misure è avvenuto mediante l’utilizzo di un veicolo), perché fermate, lontano dalla propria abitazione, una mentre in auto andava a pranzo dai genitori e l’altra mentre andava a pranzo da amici. Un’altra persona è stata sanzionata di pomeriggio, questa volta con 400 euro, perché passeggiava con i figli lontano da casa. Un’altra ancora è stata fermata sulla Montanara all’altezza di Ponticelli, di prima mattina, mentre in auto faceva ritorno a Casalfiumanese, dopo avere trascorso la notte a Imola. In questo caso la sanzione elevata è di 533 euro. In mattinata 4 sanzioni da 533 euro ciascuna articolo 4, comma 1, del Decreto Legislativo 25 marzo 2020 n. 19). Ricordiamo che tutti gli “Orti per anziani”, gestititi dall’Associazione Orti Anziani con cui l’Amministrazione Comunale ha stipulato una convenzione per la gestione di tutte le zone Orti, sono chiusi ed è vietato l’accesso. La terza sanzione, sempre di 400 euro, è stata elevata ad una persona di Fontanelice, trovata a pescare sul fiume Santerno, lungo la via Codrignano.

Domenica 12 aprile, Pasqua – Domenica di Pasqua, 12 aprile, sono state controllate 86 persone, elevando 8 sanzioni e 1 attività e esercizi commerciali, in questo caso senza rilevare alcuna violazione alle norme in vigore.sono state elevata ad altrettante persone fermate lungo la via Codrignano, tutte in auto. C’era chi si recava dalla madre, ma non per assisterla, quindi senza giustificato motivo. Un altro automobilista è stato fermato mentre, lontano da casa, era diretto nel quartiere Pedagna, senza giustificato motivo. In due casi sono state multate le mogli che accompagnavano i mariti: in un caso a dar da mangiare agli animali nella casa di campagna e nell’altro ad accudire la nipote a casa del figlio. In tutti e due casi è stato ritenuto che non fosse giustificata la presenza della moglie in auto con il marito.