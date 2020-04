Imola. In riferimento all’avviso pubblico per l’assegnazione di alloggi di edilizia agevolata in locazione permanente in via Giovanni X, in scadenza alle 13 del 18 aprile, si ricorda che, per evitare spostamenti non concessi a seguito dell’emergenza per Coronavirus, la domanda può essere presentata, in alternativa alla consegna a mano e alla raccomandata postale, anche online.

L’invio può essere fatto per email a una delle seguenti caselle di posta elettronica: urp@comune.imola.bo.it oppure protocollo.archivio@comune.imola.bo.it, allegando tutta la documentazione richiesta e copia del documento di identità valido.

In alternativa, via pec alla casella di Posta Elettronica Certificata del Comune di Imola esclusivamente all’indirizzo comune.imola@cert.provincia.bo.it avendo cura di precisare nell’oggetto “Avviso di concorso per n. 13 alloggi in locazione permanente in Imola via Giovanni X” e di allegare tutta la documentazione richiesta e copia del documento di identità valido in formato pdf.

L’intero bando può essere consultato sul sito di Acer Bologna all’indirizzo https://www.acerbologna.it/web/guest/dettaglio-bando?articleId=110157