Castel San Pietro (Bo). Oltre a mettere a disposizione online tanti contenuti per tutti i gusti e divertenti letture per bambini, il Servizio Biblioteche del Comune del Sillaro propone #iorestoacasaconnesso#, un nuova iniziativa ideata per dare una mano ai cittadini oggi più che mai alle prese col mondo digitale, realizzata grazie alla disponibilità di Paolo, un volontario esperto di internet. Si tratta di un servizio di assistenza a distanza, riservato ai cittadini maggiorenni residenti del Comune di Castello che hanno un computer connesso ad internet, ma sono in difficoltà nell’utilizzarlo.

“Non possiamo vederci in biblioteca, ma virtualmente la biblioteca viene a casa tua – sottolineano le bibliotecarie -. In questo periodo in cui è fondamentale restare a casa, poter viaggiare su internet senza incertezze, poter vedere musei, mostre, film, incontrare amici ci arricchisce ed alleggerisce le nostre giornate. Non solo, questo servizio può essere utile a chi ha necessità di ordinare la spesa online o fare acquisti, ma non sa come procedere, o a chi vorrebbe risolvere piccole anomalie che impediscono le proprie ricerche”.

Per prenotare un’ora di lezione pomeridiana gratuita (dalle 16 alle 17), basta soltanto inviare una e-mail a biblioteca@cspietro.it, indicando i propri dati per essere contattati.