Castel Bolognese (RA). La lettura non si ferma. Da giovedì 23 aprile i libri e i Dvd della biblioteca “Luigi Dal Pane” di Castel Bolognese potranno arrivare direttamente a casa vostra grazie all’aiuto dei volontari del tavolo sociale. Tutti i residenti nel Comune di Castel Bolognese iscritti alla Rete bibliotecaria di Romagna e San Marino potranno richiedere fino a un massimo di 3 libri e 3 Dvd. I cittadini non ancora iscritti alla biblioteca potranno richiedere l’iscrizione scrivendo una e-mail all’indirizzo della biblioteca. Pertanto per attivare il servizio scrivere a biblioteca@comune.castelbolognese.ra.it indicando nominativo, numero di tessera (o data di nascita) e indirizzo di consegna.

I libri e Dvd richiesti entro le ore 15 del mercoledì, saranno consegnati il giovedì pomeriggio.

É possibile verificare la disponibilità dei libri/Dvd desiderati qui >>>>

Si informano gli utenti che la biblioteca resterà chiusa fino al 3 maggio; la scadenza dei prestiti è stata prorogata fino al 4 maggio 2020.

Per informazioni scrivere a: biblioteca@comune.castelbolognese.ra.it – Mariagrazia.Palmieri@romagnafaentina.it