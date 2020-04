Imola. “Vicini e lontani” è il titolo di una serie di trasmissioni radio realizzate nell’ambito del progetto “Rapporti di Buon vicinato” (finanziato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali), che prenderanno il via mercoledì 22 aprile, in collaborazione con Radio Montecatone Web. Del progetto, che ha l’obiettivo di prevenire e contrastare fenomeni di fragilità e di solitudini involontarie, stimolando il rafforzamento dei legami sociali in particolare nella popolazione over 65, sono partners nel territorio imolese Anteas (capofila), Auser Imola, Extravagantis, Circolo Arca di Zolino, Centro sociale Giovannini, Polisportiva Juvenilia, Solco Prossimo Cooperativa Sociale e l’Azienda Servizi alla Persona – Asp.

Le trasmissioni radiofoniche vengono realizzate a cura dell’associazione ExtraVagantis, di Marina Mazzolani (coordinamento) e Maurizio Piancastelli (musiche), con la collaborazione di Giorgio Conti e Radio Montecatone Web; si potranno ascoltare su Radio Montecatone Web ogni mercoledì alle 10.45 e in replica ogni domenica alle 11 e riascoltare sulla sezione Podcast di Radio Montecatone Web.

In questo tempo stra-ordinario, in cui si attraversa una condizione inedita di sospensione delle relazioni umane dal vivo e si sperimenta collettivamente una nuova accezione di solitudine, si è pensato di proporre un’opportunità di attraversare le distanze e le vicinanze raccogliendo poesie/stati d’animo/racconti/storie. Scrive Marina Mazzolani: “La proposta è di partecipare a questo attraversamento collettivo e di prendere nota di tutto quello che credete, in forma di diario, di appunti, o in qualsiasi forma. Potete anche intervistare qualcuno o infine di rispondere anche voi con calma, quando ne avrete voglia ad alcune domande… Così potremo chiederci cosa fare, nel futuro prossimo e meno prossimo, di tutto quello, di bello, di meno bello, di decisamente brutto che ci ha portato.”

Chi fosse interessato a proporre pensieri, considerazioni, piccoli racconti, inerenti a come sta vivendo questo periodo, può farlo inviando i materiali (file word, fotografie di appunti, file audio) alla email: vicinielontaniradio@gmail.com (direttamente o tramite WeTransfer).

Per ulteriori info sulle trasmissioni radiofoniche: www.facebook.com/pages/EXTRAVAGANTIS – tel. 339.2294412