Lea Marzocchi, Daniele Trombetti, Carlo Ferri, Virna Gioiellieri hanno realizzato un breve video sul 25 Aprile, che quest’anno non ci consentirà di essere in piazza. “Un 25 aprile particolare. Così abbiamo realizzato via video una riflessione che traccia un parallelo fra la Resistenza di ieri e quella di oggi”.