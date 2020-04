Imola. Con un gesto di grande solidarietà La Zini Elio Srl ha deciso di donare seimila euro all’Ausl di Imola da destinarsi al progetto Emergenza Coronavirus.

“In questo momento in cui anche la nostra comunità si trova a dover far fronte alla pandemia – commentano dalla Zini Elio Srl – abbiamo voluto contribuire con una donazione all’Azienda sanitaria del territorio imolese come segno di vicinanza e gratitudine a coloro che quotidianamente sono impegnati a gestire l’emergenza sanitaria”.

“Un profondo ringraziamento questa importante donazione – commenta la Direzione Generale dell’Ausl di Imola – Gesti come questo rispecchiano la solidità e la profonda solidarietà del nostro territorio, sempre pronto in prima linea nel sostegno dell’azienda sanitaria locale.”