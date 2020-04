Per combattere la routine tra le mura casalinghe, ognuno si ingegna come può. Qualcuno è stato colto dalla cosiddetta sindrome del procione: lava tutto quel che gli capita a tiro, più volte, o comunque si dà alle ultra-pulizie. Ci arriva notizia di un servizio in porcellana da 24, strofinato (sgurato, in idioma locale) con tanta foga da cancellare i fiorellini.

Altri si danno al ciappinaggio, il fai-da-te, in versione extreme. Un pensionato ha messo mano a un fienile diroccato, attiguo alla propria abitazione, e ne ha tirato fuori un condominio di nove appartamenti. Appena l’ha terminato ha iniziato a demolirlo di nuovo, per non avere noie con il catasto. A breve tutto tornerà come prima, erbacce comprese.

I più sedentari si buttano a recuperare le serie Tv passate, o a nuove visioni delle preferite. Il record pare appartenga a Orazio Morbidoni, già in precedenza conosciuto come Culopeso, che ha guardato le otto stagioni di Il trono di spade in tutte le lingue possibili nelle opzioni dei Dvd, compreso l’Alto Valiriano.

A costoro ricordiamo il pericolo delle piaghe da decubito. Il consiglio dell’Oms è di puntare una sveglia per girarsi sull’altro fianco almeno una volta ogni quattro ore.

(Eugenio Saguatti)