Imola. Da lunedì 4 maggio, pur nel rispetto di tutte le misure di protezione da Coronavirus, si riavviano le attività dello Spazio Giovani, dedicato a ragazze/i di età compresa fra i 14 e i 19 anni per colloqui psicologici, visite ginecologiche e distribuzione gratuita di contraccettivi. Da lunedì 27 aprile sarà attivo il servizio di prenotazione e valutazione della richiesta.

Per prenotare un consulenza psicologica telefonare il mercoledì pomeriggio, dalle 14 alle 17 al n. 0542 604194; per prenotare una visita ginecologica o un appuntamento per la consegna gratuita dei contraccettivi, telefonare il lunedì ed il mercoledì dalle 14 alle 16 al n. 0542 604190. Ricordiamo che non è consentito l’accesso al Consultorio Familiare ad accompagnatori; salvo casi precedentemente concordati.

Ripartono – ma a distanza – anche i corsi di accompagnamento alla nascita, per le donne/coppie già iscritte. Nel rispetto della regola del distanziamento sociale, infatti, il corso si svolgerà in videconferenza a partire da lunedì 4 maggio e sarà quindi possibile interagire e fare domande alla psicologa e all’ostetrica che conducono il gruppo.