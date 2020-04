Solarolo. Un incendio, nel pomeriggio di domenica 26 aprile, ha richiesto l’intervento di quattro squadre dei Vigili del Fuoco, presso la nota azienda agrituristica “La Casa sull’albero”.

Poco dopo le 13 infatti, è scattato l’allarme nell’agriturismo situato nelle campagne poco fuori il centro abitato. Sul luogo sono intervenuti anche i Carabinieri. Le fiamme, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero divampate nel locale adibito a caldaia, distaccato dalla struttura principale. Per precauzione, è stata mandata anche un’autoambulanza.

Le fiamme, fortunatamente, sono state tempestivamente domate dagli agenti del 115. I titolari della struttura, hanno immediatamente notato del fumo provenire dal locale, non esitando dunque a chiamare i soccorsi. Infine, sembra sia confermata che la struttura principale dell’agriturismo non sia stata intaccata dall’incendio e quindi, fortunatamente, abbia subito danni.

(Aris Alpi)