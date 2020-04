Un anno di noi, comitato “Bella Osservanza”, un anno di iniziative che hanno contribuito a crescere insieme, nella consapevolezza del tesoro che i cittadini di Imola possiedono fra le loro mani: il complesso dell’Osservanza.

Abbiamo passeggiato, chiacchierato, riflettuto insieme; ci siamo arrabbiati e sempre insieme abbiamo combattuto; abbiamo gioito e poi abbiamo festeggiato, anche solo per uno spiraglio, per una possibilità che ai nostri sguardi appariva una grande conquista.

E’ stato un anno d’incontri che ci hanno arricchito nell’essere gruppo e nel nostro essere persone, alcuni ci hanno accompagnato per un breve tratto nel nostro percorso, altri ci hanno salutato dall’altro lato della strada, senza mai avvicinarsi, ancora altri hanno deciso di camminare con noi.

Ognuno ha dato qualcosa di sé, secondo le proprie inclinazioni ed in base al proprio tempo, ognuno è stato prezioso. In questo periodo oscuro siamo rimasti attivi, progettando da casa i nuovi passi che percorreremo assieme, perché non andrà tutto bene, correrà tempo per lenire le ferite ma supereremo questo travagliato periodo e torneremo a percorrere quei luoghi, a piccoli passi per ascoltare il suo palpitante cuore, riprenderemo i progetti, ponendoci con fiducia a fianco dell’Amministrazione Comunale.

Nessun passo compiuto in precedenza dovrà essere vanificato, tutti riprenderemo da dove ci siamo forzatamente interrotti, forse saremo più attenti a non procrastinare ulteriormente gli interventi necessari, avendo il desiderio di tradurre i progetti in realtà da vivere.

Un anno di noi, comitato “Bella Osservanza”; un anno di noi e di voi che avete gettato il cuore oltre quel cancello, quel filo spinato, quel muro di pregiudizi e diffidenza scoprendo, oltre la bellezza del Complesso dell’Osservanza, la sua dolorosa umanità.

Buon Compleanno Comitato “Bella Osservanza”

Vogliamo farci un regalo: un contest sul complesso dell’Osservanza e ricevere le vostre riflessioni (scrivendo a bellaosservanza@gmail.com) che potranno essere accompagnate da una foto e che saranno pubblicate sulla nostra pagina fagebook.

(Comitato Bell’Osservanza)