Imola. Sono stati in tanti a seguire le attività di aprile collegandovi al sito, al canale YouTube e ai canali social dei Musei cvici. E così ora i Musei comunali, in attesa della prevista riapertura dal 18 maggio, continuano il lavoro di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del territorio con tanti e nuovi appuntamenti virtuali per il mese di maggio pensati per tutta la famiglia. Grazie al digitale, si potrà accompagnare il visitatore virtuale a passeggio sugli spalti della Rocca Sforzesca, far visitare le suggestive stanze di Palazzo Tozzoni e immergersi tra i fossili, le conchiglie, i dipinti, e tanto altro esposto nel Museo di San Domenico. Come? Con Ad Arte: incontri e visite virtuali, Giocamuseo a domicilio, Museo Replay tutte le domeniche del mese di maggio ci sarà un nuovo appuntamento da scoprire.

Novità ad arte: incontri e visite virtuali – In questi giorni in cui siamo stati a casa abbiamo potuto scoprire un altro modo di viaggiare, concedendoci una passeggiata virtuale, o guardando un video che ci ha immerso nel passato, nella storia e nell’arte. Al momento ecco un interessante appuntamento per incontrarsi ai Musei, dedicato alla figura di Caterina Sforza e alle sue fortezze, domenica 10 maggio. Nell’autunno del 2019 è stato inaugurato un percorso di visite guidate, insieme ai Comuni di Bagnara, Dozza, Riolo Terme ed in collaborazione con IF, dedicato alle Rocche di Caterina del nostro territorio e adesso lo proponiamo per la prima volta virtualmente. L’appuntamento, dal titolo Le Rocche di Caterina: Caterina giovane sposa ripercorre il viaggio da Milano diretta a Roma, per raggiungere il suo sposo, della giovanissima Caterina Sforza che nel maggio del 1477 soggiorna a Imola, sede della sua signoria, dove il corteo di nobili e cavalieri, armi e mercanzie, viene accolto con tutti gli onori dai suoi sudditi. Si potrà seguire il racconto e la visita all’interno della Rocca, che farà ripercorrere le tappe di questo lungo e importante viaggio.

Giocamuseo a domicilio – L’iniziativa vuole essere un’occasione di svago per tutti i bambini e i loro genitori, attraverso alcuni video pubblicati sul canale YouTube e sui social dei Musei Civici, diamo continuità alle proposte educative di Giocamuseo, il già consolidato calendario di appuntamenti pensati per avvicinare i bimbi all’arte, alla storia, alla cultura del proprio territorio in maniera divertente e giocosa. L’invito alle famiglie è quello di mandare una foto dei lavori realizzati dai bambini a musei@comune.imola.bo.it, con il nome e l’età del bambino: le immagini saranno pubblicate in una galleria virtuale sulle pagine social. Nel mese di maggio, al momento sono due gli appuntamenti per imparare e divertirsi insieme.

Domenica 3 maggio – Birdwatching: al museo e attorno a noi – Si parte dall’osservazione delle collezioni ornitologiche dello Scarabelli, per poi passare all’osservazione, direttamente dalle nostre abitazioni, della natura e degli uccelli presenti in questo periodo primaverile. Utilizzando materiali semplici e disponibili in casa realizziamo una mangiatoia per i nostri piccoli amici.

Domenica 17 maggio – Wedding planner alla corte di Caterina – Si è sparsa la voce dell’imminente matrimonio tra Caterina Sforza e Girolamo Riario. La fanciulla ha bisogno dell’aiuto di un wedding planner per organizzare gli ultimi ritocchi per il ricevimento che si terrà alla Rocca di Imola. Il visitatore virtuale può contribuire a rendere questo evento ancora più fiabesco.

Museoreplay – Nel mese di maggio continua la playlist dei Musei civici di Imola sul sito www.museiciviciimola.it dove si trova un elenco dei video consigliati con i relativi i link al canale YouTube dei musei stessi, delle tante attività ed iniziative che negli anni si sono svolte nei Musei Civici di Imola. Tra le novità, si potrà rivedere in un’unica sequenza i video del percorso in realtà aumentata presente alla Rocca Sforzesca, Leonardo racconta la Rocca 3.0, ideato nel 2019 in occasione delle celebrazioni dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci. Sui canali social dei Musei civici, inoltre, ancora tante curiosità e approfondimenti alle iniziative organizzate dai musei: se qualcosa è sfuggito, questo è il momento di recuperarlo. L’invito è quello di visitare il sito ed i social dei Musei civici: Face book, Instagram, Twitter, YouTube

