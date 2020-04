Imola. Novità per quanto riguarda le attività di gioco nei tabaccai e in altri esercizi sono state introdotte dalla determinazione direttoriale dell’Agenzia Dogane e Monopoli del 23 aprile 2020.

Il Comune ha emanato un’apposita ordinanza nella quale “si dà atto che resta consentita la vendita delle lotterie istantanee ‘gratta e vinci’, presso gli esercizi per cui non vige l’obbligo di chiusura”, oltre i giochi e relative decorrenze stabilite dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli.

Nello specifico, con la determinazione direttoriale dell’Agenzia Dogane e Monopoli del 23 aprile 2020 “è disposta presso gli esercizi per i quali non vige l’obbligo di chiusura: – dal 27 aprile la ripresa della raccolta dei giochi numerici “10&Lotto”, Millionday” “Winforlife” e “Winforlife Vincicasa” le cui estrazioni avvengono da remoto, mantenendo in ogni caso l’obbligo di spegnimento dei monitor e dei televisori; – dal 4 maggio 2020 la ripresa della raccolta dei giochi “Superenalotto” “SuperStar” “SivinceTuttoSuperenalotto”, “eurojackpot” “lotto tradizionale” le cui attività estrazionali e di controllo verranno effettuate nel rispetto delle misure di sicurezza sanitaria e delle scommesse che implicano la certificazione da parte del personale dell’agenzia; – dall’11 maggio 2020 la ripresa della raccolta delle scommesse su eventi sportivi e non sportivi, ivi compresi quelli simulati – mantenendo in ogni caso l’obbligo di spegnimento dei monitor e dei televisori – e della raccolta tramite dispositivi elettronici del tipo ‘slot machines'”.