Spett. redazione,

volevo segnalare che a ridosso dei muri esterni della Scuola media Andrea Costa (via Pio IX a Imola) si trovano accatastate da circa due anni vecchie sedie, vecchi banchi di scuola, buttati là alla rinfusa, materiale da discarica… Ora questa dolce visione è a lato dell’ingresso principale, e ben visibile a tutti, insegnanti, studenti , genitori, ecc. Mi chiedo se a nessuno è mai passato per la mente di far portare via queste macerie di arredo scolastico. Speriamo che per la prossima apertura ai ragazzi il/la Responsabile del Plesso scolastico abbia provveduto a fare smaltire questa roba nel modo corretto, togliendo così questa bucolica visione dagli occhi di tutti.

(Lettera firmata)