A Iomla quend l’ariveva la F1 quasi sempar ai prinzepi ed maz l’era una gren festa cla dureva tri de e tre not. Mè alora andeva a scola agli Alberghetti e vêner matena tenti machin da corsa al paseva dal viale Dante par andè alla Fiat. E salò dla Fiat alora l’era dove ades ui è e burghet. In tla scola all ìnezi de viale Dante ai avegna al finestri averti parchè la primavera la sfeva sinti. Quand cla paseva al machin al féva un armor che i profesur is miteva ed scorar. Nuitr che ai avegna 18/19 en e in te cör e mutor a curegni tot ala finestra par avdè; i profesur i s’incazeva come dal besci. Ai avì da savè che l’imoles la tre cos in tla testa la fameia, l’amicezia e e mutor.

La sira pu l’era tôt una baldoria: pizzerei pine, risturet pi, ui era chi scureva in franzés, in inglés, in tedésc, par fela curta ui era dla zent et tôt e mond. In viale Andrea Costa, la via Appia, la via Mazzini l’era una fiuména ed zent che l’ariveva da la staziò de treno e j s’insinfileva in viale Dante par andè in te zircuit. Uj nera totì al fati: chi l’aveva e sombrero in tla testa, chi l’aveva la chitara, un grop che e cantava, insomma l’era un gren casè. I piò atrezzè j trasporteva la tenda par durmì la nòt. L’era una bleza ste ad avde. Quest e continueva ech e sabat matena. Dop mezdè l’inizieva al prov alöra un se sinteva piò l’armor dla zent ma e romb di mutur. Finì al prôv us avdeva un via vai ed zent che j zireva per e viale Dante.

In ti en 70 e zircuit un era cius cmè ades ma la curva dagli aque minereli u si poteva andè da via Romeo Galli. La sira de sabat l’ariveva in sta curva töt quei chi sar cardeva ed esser di pilota con dal machin da strè, semai truchedi. J sa farmeva all’inezi dla curva e sobat us presenteva i sobillatori.

Fata machina che tè! l’è un spetacol! am scumet cla fa i 150 al’ora! bisogna tla prova in tla curva.

E puret cl’aveva la macchina j feva un lavagi de zervel che un capeva più gnit (e forse e capeva pòc ec préma). E munteva in tla machina u la miteva in moto e siccome l’aveva e cofan mutor semi avert us avdeva töti al rudlin cal zireva (quasi sempar aj era fiat 600 o 500 spes Abart) E deva do sgasè con un armor che pareva una machina da corsa. A stè pot da sovra la tribona us liveva un gran battimè par incuraggiè e pilota.

E parteva pianè pianè e l’andeva vers la curva dla Pradèla, quand l’ariveva sò us zireva e l’avneva zò con tota la puteza cl’aveva. E paseva daveti alla tribóna con una velozitè da mat.

L’andeva féna ala variante alta e pü e turneva indrè. Quend che l’ariveva zò dala machina l’era come se us fos presentè Alan Delon. La zent in tla tribona j dureva di minut a batar al mĕ. A ste pont i più sfazè j cmandeva bisogna arfè e bis. E povar pilota l’era al settimo cielo e perciò e turneva a arfè la prodeza.

Amarcord una not l’arivè un ragaz con una zeczent tota trucheda con du tub ed scapament che la pareva una ciminiera. All’intern u j era tént e chi arloi cum pareva una zentrela eletrica. L’aveva quatar gom lerghi come se fos una Ferrari. Quent e fo ferum e fo zircundè da tot i curios chi j cmandeva la velocitè che feva ma sopratot l’aveva d’andè a pruvè la curva. E partè vers la Pradela e pu us zirè e via prema, sgonda, terza e querta a tot gas. L’arivè a mitè dla curva che al do rod dad fora assimpuntè e la machina la fe tri o quatar scarmuzlò. Las farmè in tuna fianchè in te mez de zircuít e por zuvnot l’avnè fora avrend e spurtel in elta come us fa in ti somergebil.

La zent sora la tribuna l’era impazzida. “C’e propri un cretè! c’e un sfighè! tan ciap pet a gnint” e ancora di improperi che l’è mei non scrivi. E zuvnot e guardè la su zeczent asvarseda e us mitè al më in ti cavel e rugend e geva la mi automobal che lon a j o da andè a lavurè.

Al parson più bseni a j andè bse alla machina, i fe forza e tôt insem i turnè a metar la machina sovra al rod. An ve deg cum cl’era ardota: la pareva un scartoz. E mutor in tl’inzidet u sera farmè parò quand che e zuvnot e pruvè ad meter in moto e partè. Pianè pianè fend quatar carzè e riuscè ad avies.

L’era apena finì sta storia cus presentè i vigili urbani di Imola. Molt probabilment qualcad’o u j aveva ciamè. Da sora la tribuna us scatenè l’infern. Sta pori guergi as ciapè tot al buiarei de mond. “Andiva a cà cu fa la troia. Coma a fiv a purtè e capel con dal corni acse longhi. A si propri di piedipiatti o sa scrivar e cl’etar e sa lezar. Andì veja broti faz.”

Al guergi al minacè ed metar detar qualcadò ma guardend la marea ed zet i ciape so e pu i saviè.

La giostra apena cu sera avei al guerci la arcminzè . Una volta ö e pruvè ed fè la curva dala Pradela verso la variante elta e un’etar dalla variante verso la Pradela, insem. I se inzuchè in te mez dla curva fanel cotra fanel. E stavolta l’è dovu avni la cros rosa. I du piloti j era ande abasteza bè: una smena pr ö a e bsdel. Vers al se dla matena quent che e sol e cmizeva a lives chi l’aveva al tend l’andeva a durmi. E dop mezdè dal corsi quasi tot j era ancora a durmì. Se ti cmandivi: “ an si bria divartì a guardè e gran premi?” it aspundeva: “ l’è stè trop bel stanot” .Ormai l’era tradiziò andè avde i pseudopiloti la not prema dal corsa.

Ora tutto è finito il gran premio a Imola non lo fanno più e quindi queste vicende folcloristiche sono finite. Rimane solo nella memoria di noi anziani come una grande festa c’la durava tre not e tri dè.

(Graziano Biagi)