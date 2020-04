Imola. Nell’ambito delle iniziative per ricordare la Resistenza e la lotta di Liberazione mercoledì 29 aprile, 76esimo anniversario dell’uccisione di Maria Zanotti e Livia Venturini sono stati deposti da incaricati del Comune, in accordo con l’Anpi Imola, mazzi di fiori, la corona ed il ritratto delle due donne ai piedi della lapide che ricorda il loro sacrificio, in piazza Matteotti angolo via Emilia.

Si è trattato di una semplice deposizione, senza la presenza dei cittadini, in ottemperanza alle normative in vigore per il contrasto alla diffusione del Coronavirus. Nel corso della mattinata, il Commissario straordinario al Comune Nicola Izzo, ha poi reso loro omaggio.

Ricordiamo che la mattina del 29 aprile 1944, durante una manifestazione di donne in piazza Matteotti, organizzate nei “Gruppi di difesa” per reclamare dalle autorità comunali la distribuzione di generi razionati, i militi della GNR fascista, intervenuti per impedire l’accesso al palazzo comunale, spararono sulle donne, provocando la morte di Maria Zanotti e Livia Venturini.