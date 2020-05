Imola. Aria di ripresa, ormai tutti, non solo le attività economiche, ma in generale le persone, sperano che il 4 maggio sia la data dell’inizio di un percorso verso la normalità. Intanto però molte realtà non si sono fermate e hanno continuato la loro attività tramite chat o altri sistemi di comunicazione a distanza. E’ il caso del business trainer e consulente organizzativo, Girolamo Asta, e della sua azienda Noesis, che hanno avviato una serie di corsi online. In particolare l’8 maggio, alle ore 17, è in calendario un incontro gratuito sul tema “Allena la resilienza” che ha l’obiettivo di trasmettere metodologie su come alimentare il proprio stato emotivo e sviluppare le capacità personali per trasformare le difficoltà in opportunità.

Il termine “Resilienza” non si riferisce semplicemente al resistere stoicamente, è qualcosa di più: “Una persona resiliente è capace di vivere le difficoltà come opportunità, pur se forzata, di miglioramento, di acquisizione di nuove competenze e abilità – racconta Asta -. Avendo allenato un profilo di personalità capace di modellarsi e rimodellarsi, non grazie alle circostanze ma nonostante queste. Ci troviamo ora ad avere a che fare con qualcosa che non era nei nostri piani, di totalmente inaspettato e inquietante, perché ci sta dicendo una cosa che non ci piace, che non vorremmo mai nessuno ci facesse capire, cioè che la sicurezza non esiste”.

Per le nostre attività, imprenditoriali o professionali, “è quindi fondamentale restare sempre in guardia, sapendo di poter confidare sulla nostra capacità di restare in equilibrio, emotivamente e praticamente, nel ricercare in modo permanente le soluzioni, gli strumenti, le strategie più efficaci per trasformare ogni difficoltà in un’occasione di ulteriore miglioramento, nostro e di chi condivide con noi il nostro progetto di business”.

Il programma: Cos’è la Resilienza; Il percorso resiliente: Stress > Difficoltà > Motivazione > Azione; Le 5 chiavi per costruire e sviluppare la Resilienza: Flessibilità, Ottimismo, Intelligenza emotiva, Autoefficacia, Obiettivi di risultato; I 3 killer nello sviluppo della Resilienza; Piano d’azione.

La partecipazione al corso è gratuita, durata circa 1 ora. Iscrizioni clicca qui >>>>