Imola. L’associazione Spazio Tempo, pur di fronte a notizie migliori sulla situazione sanitaria, comunica che non si sono ancora determinate le condizioni complessive per una ripresa delle attività culturali. Le disposizioni a tutt’oggi vigenti non consentono un riavvio secondo la calendarizzazione già comunicata Spazio_Tempo_calendario_2020_aggiornato.

Le conferenze dell’ing. Niccolò Bellini (5 maggio), del prof. Corrado Corradi (19 maggio) e del prof. Enrico Sangiorgi (3 giugno) sono rinviate. Saranno eventualmente comunicate le nuove date. Per gli eventi dal 17 giugno (prof. Fusi Pecci) in avanti, “coltiviamo ancora la speranza di non dover rinviare, magari organizzandoci per uno svolgimento distanziato e protetto, all’aperto nel grande parco di Villa Torano”.

Nel frattempo però è possibile vedere su You Tube la registrazione degli incontri che si sono svolti negli anni 2017, 2018 e 2019. Spazio_tempo_filmati_visibili_su_youtube