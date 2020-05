Imola. Dalla tarda mattinata del 4 maggio, in ottemperanza a quanto previsto dall’ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna, i cimiteri di Imola e del forese sono aperti. Nella mattinata del 4 maggio, dopo che diverse persone si erano già recate al Piratello trovando i cancelli chiusi, è stata infatti firmata l’ordinanza del Comune che definisce orari di apertura e modalità di accesso. Il differimento nell’apertura si è reso necessario per approntare le specifiche direttive per le misure di protezione dei frequentatori ed impartire le necessarie istruzioni al personale addetto alla sorveglianza. Il Comune se ne rammarica.

Cosa prevede l’ordinanza comunale – L’ordinanza comunale dispone che “i Cimiteri comunali possono essere frequentati, negli orari ordinari di apertura, nel rigoroso rispetto delle norme sul distanziamento sociale (mantenendo una distanza minima dagli altri frequentatori di almeno un metro), evitando assembramenti, ed esclusivamente con utilizzo di mascherine o altre forme equivalenti di protezione di naso e bocca, e di guanti di protezione qualora si interagisca con oggetti che potenzialmente possono essere stati toccati da altri frequentatori (vasi, fiori, maniglie, rubinetti, recipienti, materiali per pulizie, ecc.), in ottemperanza ai criteri generali previsti dalla normativa in materia di circolazione delle persone”.

Inoltre, viene disposto “lo svolgimento delle cerimonie funebri presso i Cimiteri comunali, con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando mascherine o altre forme equivalenti di protezione di naso e bocca, e guanti di protezione qualora si interagisca con oggetti che potenzialmente possano essere stati toccati da altri frequentatori (vasi, fiori, maniglie, rubinetti, recipienti, materiali per pulizie, ecc.), rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”. Infine viene precisato che “le suddette funzioni, di carattere religioso o laico o il momento di raccoglimento dovranno svolgersi in prossimità delle cappelle presenti nei cimiteri o dei siti di tumulazione o inumazione e saranno calendarizzate in modo che il flusso degli utenti si svolga senza creare assembramenti”.

Area Blu, che è la società concessionaria dei sevizi cimiteriali del Comune, ha apposto “opportuna cartellonistica presso i cimiteri del territorio al fine di informare i cittadini degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza”.

Ricordiamo che l’orario estivo di apertura dei cimiteri di Imola e del forese è il seguente: dalle 7 alle 19.30.