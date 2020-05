Imola. Da giovedì 7 maggio il Servizio di Protezione Civile del Comune avvierà, tramite le associazioni di volontariato, la consegna della seconda tranche di mascherine chirurgiche che la Regione Emilia Romagna ha distribuito ai Comuni. Nel caso di Imola, si tratta di 60mila unità, che aggiunte alle 5mila mascherine chirurgiche donate nei giorni scorsi al nostro Ente locale dall’Associazione Italo-Kuwaitiana per le Opere Umanitarie grazie alla collaborazione con la Casa della cultura islamica di Imola fa sì che il Comune sia in grado di distribuire 2 mascherine a famiglia.

Modalità di distribuzione – Diversamente dalla precedente distribuzione, in questo caso le 2 mascherine per famiglia saranno consegnate in 15 aree esterne alle sedi di seggio elettorale. A consegnarle saranno i volontari delle associazioni che hanno collaborato nella precedente distribuzione, ovvero l’Associazione C.B. Imolese; la Croce Rossa Italiana – Comitato di Imola; l’Agesci – Zona di Imola; l’Avod.; l’Anteas; il Cgam ed il Cai. Per garantire ad ogni nucleo familiare di ricevere la prevista dotazione di mascherine, chi si presenta per il ritiro dovrà esibire un documento di identità: gli verrà quindi consegnata una bustina di plastica contenente due mascherine e sarà spuntato il nome dall’elenco dei capifamiglia. Il ritiro potrà essere effettuato anche da parte di parenti, sempre previa identificazione.

Orari e luoghi – La consegna avverrà giovedì 7 maggio dalle ore 15 alle ore 19; venerdì 8 maggio dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 19 e sabato 9 maggio dalle ore 9 alle ore 13.

Le 15 aree esterne alle sedi di seggio elettorale fanno riferimento rispettivamente a: Sc. Elem. CARDUCCI (Via Cavour, 26 – sezioni 11-12-13) e Sc. Inf. CARDUCCI (Via Cavour, 24 – sezioni 2-3-4-10), per le quali la consegna avverrà nel cortile sul retro, con ingresso da via Manfredi di fronte alla caserma dei Vigili del Fuoco; Sc. Elem. MARCONI (Via Cenni, 6 – sezioni 48-49-50-51-52-53-54-55); Sc. Elem.CAMPANELLA (Via Gioberti, 1 – sezioni 20-21-22-23-24); Sc. Elem. PELLONI T. (Via Nuvolari, 5 – sezioni 39-40); Sc.Media VALSALVA (Via Guicciardini, – 8 sezioni 1-5-6-7-8-9); Sc. Elem. S.ZENNARO (Viale Pirandello, 12 – sezioni 25-35-37- 38- 62) per le quali la consegna avverrà nel parcheggio a sinistra dopo il cancello di ingresso; Sc. Elem. PEDAGNA (Via Vivaldi, 72 – sezioni 28-29-30-31-32-33-34-36-60); Sc. Elem. PONTICELLI (Via Punta, 87 – sezioni 26-27); Sc .Elem. CAPPUCCINI (Via Villa Clelia, 18 – sezioni 14-16-17-18-19); Sc. Elem ZOLINO (Via Tinti 10 – sezioni 56 -57 – 58 – 59); Sc. El. SASSO MORELLI (Via dei Ciliegi, 68 – sezioni 43-44); Sc. Elem. .SESTO IMOLESE (Via San Vitale, 43 – sezioni 46-47); Ex Sc. Elem. SPAZZATE SASSATELLI (Via Cardinala, 22 – sezioni 45); Sc. Elem. CHIUSURA (Via Selice Prov, 54 – sezioni 41); Sc. Materna S.PROSPERO (Via Masrati 2/B – sezioni 42-61).

Le persone in reale situazione di difficoltà, non solo anziane, prive di una rete familiare o solidale, che non sono in grado di uscire per andare a ritirare le mascherine che spettano loro, potranno telefonare da lunedì 10 maggio al centralino del Comune – 0542.602111 (dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 19; il sabato dalle 7 alle 13) che provvederà a inoltrare la richiesta al Servizio di Protezione Civile del Comune, che si farà carico di recapitare le mascherine agli interessati. Anche le persone domiciliate, che non sono residenti e quindi non iscritte alle liste elettorali, potranno rivolgersi al centralino del Comune nelle stesse modalità sopra indicate.

Mentre gli stranieri residenti, che non sono iscritti nelle liste elettorali, si potranno recare negli stessi punti di consegna previsti per i loro vicini di casa.

L’articolazione della consegna in 15 luoghi, distribuiti in tutto il territorio comunale, frazioni comprese, e in più giorni è stata pensata per consentire di andare a ritirare in tutta tranquillità le mascherine, diluendo l’afflusso e senza creare assembramenti.