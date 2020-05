Il Gruppo Disabilità Faenza ha attivato servizi di sostegno a distanza a favore di 130 persone con disabilità (assieme alle loro famiglie) al fine di farli sentire meno soli, più capiti e ascoltati in un momento così difficile come quello che stiamo attraversando.

Per raccogliere i fondi necessari è stata quindi “lanciata” la campagna di crowfunding denominata “Restiamo vicini”, che come scopo ha quello di raccogliere 3.715 euro ogni settimana, che verranno utilizzati per acquistare materiale didattico e poter fornire ore di supporto professionale.

Qualora l’obiettivo non dovesse venire raggiunto, poter dare continuità ai servizi di sostegno a distanza risulterebbe un’impresa impossibile.

Effettua una donazione >>>>

(Annalaura Matatia)