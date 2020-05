Borgo Tossignano. Un’autocisterna si è ribaltata verso le 11 del 6 maggio sulla via Montanara. Dal camion che la trasportava, si è versato un po’ di gasolio sulla strada.

Sul luogo, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona e hanno controllato che non si innescasse un principio d’incendio, cosa che fortunatamente non è avvenuta. La Polizia Stradale ha gestito il traffico che si era formato sulla strada durante le operazioni di soccorso. La cisterna incidentata è stata successivamente portata in un luogo sicuro dove è stato fatto il travaso del liquido in un’altra cisterna pronta per essere usata.