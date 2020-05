Imola. Pier Paolo Balladelli è un medico imolese, chirurgo e specialista in Sanità pubblica. Attualmente a capo dell’Onu in Angola. Un Paese dove il 46% della popolazione vive sotto al di sotto della soglia di povertà internazionale, che significa vivere con meno di 1,5 dollari al giorno. Una situazione che si è aggravata ulteriormente con l’emergenza coronavirus. In questo video ci racconta il suo impegno giornaliero in quella realtà.

Biografia

Laureato all’università di Bologna, tre il 2006 ed il 2008 Balladelli si è formato in “Diritto internazionale” e “Mediazione umanitaria” a Ginevra, in “Leadership” all’UN Staff College di Torino; ed in “Modelli matematici di malattie infettive” all’Imperial College di Londra. Parla correttamente sei lingue, Italiano che è la sua lingua materna, l’inglese, lo spagnolo, il portoghese, il francese e il Quechua ed è stato professore invitato in varie universitá di Europa, America e Africa.

L’esperienza internazionale di cooperazione allo sviluppo del Dr. Balladelli è iniziata nell’anno 1984 in Ecuador come capoprogetto Mlal, seguito dalla Bolivia dal 1989 al 1995 come Coordinatore Paese di Coopi-Milano. A partire dall’anno 1995 è stato a capo dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) prima in Croazia e Albania, e posteriormente in Angola, Colombia, Guatemala, Argentina occupando ruoli politici internazionali e di mediazione umanitaria, di costruzione della pace, di prevenzione del conflitto e in Uganda come responsabile del ministero Affari Esteri italiano per la Regione dei Grandi Laghi africani. L’esperienza nel campo dell’emergenza complessa gli è valsa la nomina nel 2013 a Direttore regionale per la crisi in Siria, l’abilitazione Onu a Coordinatore umanitario seguito posteriormente da quella di Coordinatore residente delle Nazioni Unite in Angola, dove attualmente rappresenta il Segretario generale dell’Onu.

Ha pubblicato un manuale di antropologia medica biingue Spagnolo- Quechua dal titolo ‘Desde lo magico a lo natural’ ed innumerevoli scritti nell’ambito della diplomazia per la pace e l’emergenza, della sanità pubblica, dello sviluppo sostenibile.

(Nell’immagine di apertura del video Pier Paolo Balladelli in udienza con João Lourenço, Presidente dell’Angola)