Budrio (BO). All’ospedale di Budrio nuovo focolaio di Covid-19. Sono quindici i pazienti risultati positivi. Oltre ai pazienti anche 4 infermieri risulterebbero positivi al tampone. Presso il nosocomio in provincia di Bologna sono ricoverate 34 persone e prestano servizio 43 operatori. Il via ai controlli in seguito alla positività riscontrata lo scorso 4 maggio in un paziente ricoverato per patologie non correlate al coronavirus. Paziente però risultato positivo dopo che nel corso della degenza ha sviluppato i sintomi della malattia. Quattro operatori sono stati sospesi dal servizio. I pazienti (14) sono stati trasferiti nei reparti Covid dell’Ospedale di Bentivoglio e Villa Erbosa. Si registra purtroppo già un decesso. Un paziente con un quadro clinico già compromesso.

(Verner Moreno)