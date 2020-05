Borgo Tossignano (BO). Erano circa le 13 quando i Vigili del fuoco di Imola sono sfrecciati a sirene spiegate lungo la Montanara alla volta di Borgo Tossignano dove un incendio è divampato lungo la salita che porta a Tossignano.

Le fiamme si sono sprigionate, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, da una abitazione in parte costruita in legno. Subito allertati, sono intervenuti i vigili del fuoco di stanza a Fontanelice, che vista la gravità della situazione hanno allertato anche la compagnia di Imola, anche per evitare che le fiamme si espandessero in un territorio con molta vegetazione. Nonostante questo per domare le fiamme si è reso necessario anche l’intervenuto di un elicottero dotato di cestello spandi acqua. Fortunatamente non risultano danni alle persone, mentre l’abitazione è stata rasa al suolo.