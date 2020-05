Castel San Pietro (Bo). Un gesto solidale particolarmente significativo in questa fase 2 dell’Emergenza Coronavirus giunge da parte dell’Avis. L’associazione, da sempre particolarmente attiva e radicata nel territorio, ha infatti donato all’Amministrazione Comunale 500 mascherine chirurgiche, che verranno distribuite ai cittadini castellani grazie ai volontari del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile.

La donazione è avvenuta con una breve cerimonia sabato 9 maggio alle 15 nella sala del Consiglio Comunale alla presenza del vicesindaco Andrea Bondi, della presidente di Avis Cristina Baldazzi e dei volontari Giorgio Corrado, Sara Lasi, Luciano Tabellini, Marco Grillini, Graziella Freddi, Carlo Pirazzini, Gino Strazzari, sempre molto attivi in tutte le attività dell’associazione.

“A nome dell’Amministrazione Comunale, ringrazio l’Avis di Castel San Pietro Terme, da sempre in prima linea per garantire un’adeguata disponibilità di sangue alla popolazione – sottolinea il vicesindaco, Andrea Bondi –, per l’attenzione che ancora una volta, e in occasione di questa delicata e non ancora conclusa emergenza sanitaria, ha dimostrato nei confronti delle fasce più fragili. Sarà nostra cura usare questa importante donazione per raggiungere coloro che, in condizione di solitudine o di non autosufficienza, stanno riscontrando difficoltà nel reperimento dei dispositivi di protezione individuale”.

“In quest’anno così difficile e strano, Avis Castel San Pietro ha proseguito la sua campagna di promozione e di informazione per le donazioni di sangue e plasma, perché questa epidemia non ferma il bisogno – spiega la presidente Cristina Baldazzi -. Questa donazione è un piccolo gesto di attenzione della nostra associazione verso gli altri, soprattutto se confrontato al grande e costante impegno che hanno dimostrato i donatori del nostro Comune: i numeri delle donazioni di sangue, e per la prima volta anche di plasma, infatti ci rendono orgogliosi dei nostri donatori e del senso di responsabilità e di impegno che li continua ad animare. A tutti loro il nostro più sentito ringraziamento. Inoltre con grande piacere vogliamo ringraziare tutte le persone della nostra città che ci hanno contattato in questi mesi per diventare nuovi donatori. Consigliamo a tutti coloro i quali vogliono donare di contattare, per avere informazioni e per prenotare la donazione, i Centri di Raccolta Sangue di Imola (0542 32158) o di Bologna (051 388688)”.

“Vista la situazione di incertezza in cui versa il paese, il Consiglio Direttivo ha deciso con grande rammarico di cancellare gli eventi programmati dall’associazione per l’estate 2020 – aggiunge la presidente Baldazzi -: la Giornata mondiale del donatore del 14 Giugno, e le nostre consuete e oramai storiche Tombole sotto le stelle, che vedevano riunirsi durante i mesi di giugno e luglio nella piazza centrale di Castel San Pietro tante persone che volevano trascorrere una serata in compagnia, insieme ai volontari Avis. Speriamo di poter riprendere presto le nostre iniziative”.