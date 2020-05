Bologna (aggiornamento ore 12 del 13 maggio). Ancora una giornata all’insegna della stabilità. Segnali buoni dai casi positivi che si sono fermati a 52, mentre sono ancora 20 i decessi odierni. Nel territorio imolese un guarito e nessun caso positivo. Intanto si va verso un graduale ritorno alla normalità per quanto riguarda l’attività sanitaria.

La situazione nel circondario imolese

L’aggiornamento di oggi non presenta variazioni nel numero di nuovi contagi, mentre registra un nuovo guarito a Medicina. Siamo quindi a 389 casi totali, 60 i casi attivi, 290 guariti e 39 i decessi. Restano solo 2 i pazienti Covid ricoverati in Ospedale, in area internistica e 8 gli ospiti dell’Eurohotel.

Misure organizzative per la ripresa delle attività

In questi giorni gli ambulatori specialistici dell’Ausl hanno gradualmente ripreso le attività, recuperando le prestazioni di controllo sospese nel periodo Covid con chiamata diretta ai cittadini in attesa, in ordine di priorità clinica. A breve si avvierà anche il recupero delle visite e degli esami che erano stati prenotati come primo accesso, ma che non sono stati fruiti per il blocco causato dall’emergenza. Non sarà necessario procedere a nuova prenotazione. Nei prossimi giorni saranno forniti maggiori dettagli su come avverrà la riprogrammazione.

Non è invece ancora possibile la prenotazione di nuove prestazioni, eccetto le urgenze. Si pregano i cittadini di evitare quanto più possibile di recarsi direttamente alle sedi Cup, preferendo ogni qualvolta possibile il Cup telefonico 800 040 606, per evitare assembramenti nelle sale di attesa. Per informazioni chiamare l’Ufficio relazioni con il pubblico tel. 0542,604121, dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 14.

A partire da domani, 14 maggio, si amplia anche la fascia oraria di accesso telefonico del Consultorio Familiare che sarà contattabile al numero telefonico 0542.604190 dalle 8 alle 13,30, dal lunedì al venerdì.

La situazione in regione

In Emilia-Romagna, dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus si sono registrati 26.979 casi di positività, 52 in più rispetto a ieri: di nuovo uno fra gli aumenti giornalieri più bassi mai registrati finora. I test effettuati hanno raggiunto quota 243.883 (+4.705).

Le nuove guarigioni oggi sono 329 (16.572 in totale), mentre continuano a calare i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi a oggi: -299, passando dai 6.801 registrati ieri agli odierni 6.502. Per un differenziale fra guariti complessivi e malati effettivi di 10.070, fra i più alti nel Paese.

Le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 5.187, +493 rispetto a ieri. Un incremento dovuto principalmente all’aggiornamento del sistema informativo che ha permesso di azzerare i casi per i quali non era disponibile il dato sul regime di ricovero. I pazienti in terapia intensiva sono 123 (-13). Diminuiscono anche quelli ricoverati negli altri reparti Covid (-219).

Le persone complessivamente guarite salgono quindi a 15.760 (+329): 2.193 “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 14.379 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

Purtroppo, si registrano 20 nuovi decessi: 4 uomini e 16 donne. Complessivamente, in Emilia-Romagna sono arrivati a 3.905. I nuovi decessi riguardano 1 residente nella provincia di Piacenza, 4 in quella di Parma, 5 in quella di Reggio Emilia, 1 in quella di Modena, 1 in quella di Bologna (nessuno nell’imolese), nessuno in quella di Ravenna, 2 a Ferrara, nessuno in quella di Forlì-Cesena, 6 in quella di Rimini. Nessun nuovo decesso da fuori regione.

Questi i casi di positività sul territorio, che invece si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 4.391 a Piacenza (5 in più rispetto a ieri), 3.317 a Parma (1 in più), 4.859 a Reggio Emilia (5 in più), 3.837 a Modena (7 in più), 4.437 a Bologna (22 in più), 389 le positività registrate a Imola (0 in più), 977 a Ferrara (0 in più). In Romagna sono complessivamente 4.772 (12 in più), di cui 999 a Ravenna (0 in più), 935 a Forlì (5 in più), 759 a Cesena (5 in più), 2.079 a Rimini (2 in più). In seguito a verifica sono stati eliminati 1 caso da Imola e 1 caso da Parma, in quanto già registrati nei giorni precedenti.