Imola. Domenica 17 maggio la sacra immagine della Madonna del Piratello sarà portata dal santuario del Piratello, con partenza alle 20, alla chiesa di Croce Coperta con l’automezzo della confraternita appositamente modificato percorrendo la via Emilia ponente, Belpoggio (breve sosta nel parcheggio del Pronto soccorso dell’ospedale Nuovo per benedizione al nosocomio), Villa Clelia – Croce Coperta.

Alle 20.45 l’immagine della Madonna del Piratello sarà portata in cattedrale, accompagnata dal vescovo Giovanni Mosciatti, dalle autorità cittadine che aderiranno all’invito e da alcuni elementi della confraternita, percorrendo via Amendola, Emilia e Bughetti con arrivo alle 21.20 circa.

Alla cattedrale potranno accedere unicamente il Capitolo di San Cassiano, il clero e le autorità invitate, rispettando le norme sul distanziamento, per un breve indirizzo di saluto alla Vergine.

In questa serata i fedeli non saranno ammessi all’interno della basilica cattedrale.

Le processioni infrasettimanali nelle serate di lunedì, martedì e mercoledì sono state cancellate e saranno sostituite da momenti di preghiera in cattedrale.

Da lunedì 18 a sabato 23 maggio le sante messe saranno celebrate alle 6.30, 7.30, 9, 10 e 18. Le messe delle 10 e delle 18 saranno trasmesse in streaming sulla pagina Facebook de Il Nuovo Diario Messaggero (https://www.facebook.com/ nuovodiario/) per ridurre gli accessi alla cattedrale. Nelle sere di lunedì 18, martedì 19 e mercoledì 20 alle 20.30 ci sarà la recita del santo rosario meditato con accessi contingentati per limitare l’afflusso.

Giovedì 21 maggio alle 20.30, serata per i giovani con accessi contingentati per limitare l’afflusso. Venerdì 22 maggio alle 18 la santa Messa per gli ammalati e gli anziani e alle 20.30 Liturgia Penitenziale con accessi contingentati per limitare l’afflusso. Sabato 23 maggio dalle 14.30 alle 17.30 possibilità di Fiorita dei bambini e alle 20.30 serata Ecumenica con accessi contingentati per limitare l’afflusso.

Domenica 24 maggio le sante messe verranno celebrate alle 7, 8, 10 e 16. La tradizionale benedizione alla città sarà impartita nel corso della messa delle 10 presieduta da monsignor Giovanni Mosciatti. La celebrazione sarà trasmessa in diretta da Teleromagna sul canale 14 del digitale terrestre con inizio alle 9.55. A tutte le messe sono consentiti accessi contingentati per limitare l’afflusso. Alle 17 circa il ritorno della venerata immagine alla basilica del Piratello con l’apposito automezzo percorrendo le vie Garibaldi, piazzale Giovanni dalle Bande Nere, Saffi, D’Agostino, Amendola, Emilia ponente.

Ecco le regole secondo le quali si potrà accedere alle messe nella cattedrale di San Cassiano seguendo il protocollo della Cei del 7 maggio per mantenere il distanziamento in base all’emergenza Coronavirus. Il numero massimo di persone ammesse nella Cattedrale è di 200 persone.