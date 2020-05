Castel San Pietro (Bo). In vista della riapertura delle attività economiche, da lunedì 18 maggio saranno ripristinate le normali modalità di sosta nel centro storico del Comune del Sillaro. Da lunedì 18, quindi, i residenti dotati di tesserino giallo potranno sostare solo nei posti loro riservati.

Nella prima fase dell’emergenza da Coronavirus, per favorire la rapidità degli spostamenti consentiti all’interno del Comune, la giunta aveva autorizzato i residenti dotati di tesserino giallo a sostare in tutti gli stalli presenti in centro storico all’interno del piano sosta.