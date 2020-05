Imola. Nuova organizzazione e gestione dell’ambiente di lavoro funzionali al post-emergenza; norme e comportamenti da osservare per consentire di affrontare, in sicurezza ed efficacia, la fase della ripartenza. Così Sacmi accelera sulla “fase 2” avviando la formazione on line per tutti i dipendenti italiani del Gruppo, circa 2.000 persone dislocate in una decina di stabilmenti produttivi.

“LetsMoveForwardTogether” è il nome del programma, preceduto, nei giorni antecedenti la piena riapertura delle attività, dall’elaborazione e condivisione dei nuovi protocolli di sicurezza coerenti con le indicazioni di Governo, Regione ed autorità sanitarie, che vanno ad integrare le misure precauzionali già adottate in Sacmi fin dalle prime fasi.

Già la scorsa settimana il primo ciclo di “webinar”. Quattro le sessioni di lavoro proposte, nelle giornate di giovedì 7 e venerdì 8 maggio, attraverso le quali il personale di tutte le sedi italiane è stato introdotto nella comprensione del programma, con l’ausilio della task force aziendale dedicata. Smart working e digitale, turnazioni, trasferte (organizzazione), gestione degli ambienti comuni, cartellonistica dedicata (workplace standard), dispositivi di protezione individuale, accesso in azienda, gestione di eventuali casi di contagio (norme di sicurezza) sono alcuni dei capisaldi del percorso. Il programma integra e completa il percorso di formazione sulle competenze digitali (Digital Gym) avviato sin dalle prime fasi dell’emergenza per supportare l’efficace e larga implementazione dello smart working in tutte le sedi aziendali.

“Offrire risposta ad ogni domanda, attraverso linee guida chiare e condivise sui comportamenti da tenere in azienda, sui nuovi modelli organizzativi necessari, sulla gestione degli ambienti di lavoro e in particolare degli spazi comuni è l’obiettivo dell’iniziativa”, fa osservare il presidente di Sacmi Imola, Paolo Mongardi. “In Sacmi puntiamo sull’efficacia e sulla rapidità della ripartenza – prosegue Mongardi – e per farlo abbiamo bisogno della partecipazione di tutti, la stessa dimostrata sin qui per consentire la continuità delle nostre attività anche nelle fasi più critiche”.

Un approccio coerente anche dal punto di vista del messaggio – l’hashtag #LetsMoveForwardTogether è stato scelto da Sacmi per accompagnare tutte le fasi dell’emergenza – e del logo del programma: “Le persone insieme stilizzate, con le braccia alzate, simboleggiano la vittoria di squadra, in linea anche con il messaggio che abbiamo voluto trasmettere sin dalle prime fasi a tutte le nostre persone, dipendenti, clienti, partner: andiamo avanti, insieme”.

“Consapevolezza” è la parola chiave del percorso che, in questo primo appuntamento, si è focalizzato sull’approfondimento delle nuove misure di sicurezza anti-contagio da osservare negli stabilimenti Sacmi, nei cantieri di installazione presso i clienti nonché su altri singoli aspetti di natura tecnico-gestionale di interesse per i diversi team. Il percorso è gestito dal team HR, coordinato dal nuovo direttore Risorse Umane Gruppo, Gianluca Nardone, in collaborazione con il servizio Prevenzione, Protezione e Ambiente e il servizio Qualità, Sicurezza e Gestione Processi Sacmi.