Faenza. Il servizio Infanzia e Servizi educativi integrativi dell’Unione della Romagna faentina rende nota la necessità di rinviare la formulazione della graduatoria definitiva per l’ammissione ai nidi d’infanzia comunali e servizi integrativi per l’anno educativo 2020-2021, in quanto, ad oggi, non sono state enunciate a livello nazionale o regionale linee guida e/o indicazioni in merito alle misure da adottare per una prossima riapertura dei nidi e dei servizi integrativi d’infanzia.

Non appena vi sarà maggiore chiarezza in merito alle disposizioni da osservare per l’avvio dell’anno educativo 2020/2021, le famiglie che hanno presentato domanda di ammissione verranno tempestivamente informate e tenute aggiornate, così da poter procedere all’elaborazione della graduatoria definitiva e successivamente all’accettazione del posto. Dalla prossima settimana verranno pubblicate le graduatorie provvisorie con l’assegnazione del solo punteggio.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti recapiti telefonici:

0546.691658 (Faenza e Casola Valsenio), 0546.77409 (Riolo Terme), 0546.655824 (Castel Bolognese), 0546.618486 (Solarolo).

(Annalaura Matatia)