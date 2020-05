Imola. Dal 18 maggio l’Italia riapre (quasi) tutta. Le aziende riprendono a lavorare, ma con la consapevolezza che i problemi da affrontare saranno tanti. Girolamo Asta, fondatore di Noesis, nelle settimane scorse aveva proposto un corso online gratuito sulla Resilienza: “Questo termine non si riferisce semplicemente al resistere stoicamente, è qualcosa di più: una persona resiliente è capace di vivere le difficoltà come opportunità, pur se forzata, di miglioramento, di acquisizione di nuove competenze e abilità. Avendo allenato un profilo di personalità capace di modellarsi e rimodellarsi, non grazie alle circostanze ma nonostante queste”.

E proprio per affrontare i problemi dell’impresa, Asta rilancia la sua attività di consulente e propone per il prossimo 4 giugno un corso, sempre online, sul tema: “Leader della tua impresa” che “ha l’obiettivo di condividere riflessioni, metodologie e strumenti concreti per esercitare l’attitudine ad essere prima di tutto Leader della propria situazione, della personale efficacia per una managerialità di valore, ricca di senso. Una leadership attraverso la quale il successo è semplicemente la conseguenza di un essere, prima ancora di un fare. Dove il pensiero e il vissuto sono orientati a definire uno stile improntato alla fiducia nel voler vivere in un contesto di business in cui il mio successo personale può potenziarsi attraverso il successo di chi lo vive con me”.

Il programma

✔ La “forza creativa”

✔ I 4 livelli della Leadership

✔ La ruota del Leader

✔ Meccanismo della percezione

✔ La personale “Zona di Potere”

✔ I 5 pilastri

✔ Leadership e Intelligenza Emotiva

✔ Il “Teatro” della Leadership

Il corso è a pagamento ed è necessario iscriversi in quanto i posti sono limitati.

Iscriviti ora >>>>