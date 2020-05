Imola. Gli uffici comunali sono al lavoro, in stretta collaborazione con le associazioni del commercio, per definire le modalità con le quali far riprendere il mercato ambulante in città e, di conseguenza, la data.

Il Decreto legge n. 33 del 16 maggio 2020 e il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 hanno aggiornatole misure di contenimento del Coronavirus in vigore in tutto il Paese, prevedendo che dal 18 maggio si possano riaprire i mercati ambulanti non alimentari (quelli alimentari sono già stati riaperti in precedenza). In Emilia Romagna le misure sono state integrate dall’ordinanza del presidente della Giunta n. 82 del 17 maggio 2020.

Si tratta, pertanto, di verificare come applicare al mercato ambulante di Imola le indicazioni tecniche ed operative definite dal protocollo di sicurezza regionale, messo a punto sulla base delle suddette disposizioni legislative.

Alla luce di quanto sopra, martedì 19 maggio il mercato ambulante di Imola non si svolgerà. La data di riapertura verrà definita con tutta probabilità il 19 maggio. Ricordiamo che ad Imola il mercato ambulante si svolge nelle mattine del martedì, giovedì e sabato e si articola in oltre un centinaio di posteggi.